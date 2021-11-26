Ребенка заставили ходить босиком по школе в Красноярском крае
Учительница Ачинска заставила ребенка ходить босиком по школе
Учительница одной из школ Ачинска Красноярского края заставила четвероклассницу ходить по учебному заведению босиком. Так педагог решил наказать ребенка за то, что он пришел без сменной обуви.
Случай произошел в школе № 8, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что ученица четвертого класса школы № 8 в городе Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком», — сказано в сообщении ведомства.
Ачинская городская прокуратура начала проверку. Правоохранители дадут оценку действиям учительницы и соблюдению законодательства о защите прав детей. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка находится на контроле у прокуратуры края.
«360» дозвонился до школы № 8 Ачинска. Там заявили, что не будут комментировать ситуацию.