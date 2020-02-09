Ребенка зарезали в машине в Симферополе. Рядом нашли его мать, накачанную препаратами

Тело семилетнего мальчика с ножевыми ранениями груди и живота нашли в машине в Симферополе. Рядом нашли его мать, которая наглоталась сильнодействующих препаратов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму, ребенка нашли поздно вечером 8 февраля. Машина стояла на улице Сельвинского в Симферополе. В машине также была женщина без сознания. По всем признакам, у нее было медикаментозное отравление. Позже следствие установило, что это мать убитого мальчика.

По версии следствия, 40-летняя женщина забрала сына убывшего мужа, с которым он живет после развода. Вернуть ребенка она должна была в обговоренное время. Потом она перестала выходить на связь, и родственники забили тревогу. Машину с телом ребенка и его матерью в бессознательном состоянии обнаружили прохожие. Они-то и вызвали полицию. женщину отвезли в больницу.

В машине нашли орудие убийства и пустые упаковки от сильнодействующих лекарств. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».