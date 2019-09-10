Ребенка выставили на продажу в мессенджере

Следователи проводят проверку в связи с сообщениями о продаже ребенка. Ранее они появились в одном из мессенжеров. Уточняется, что в публикации также было фото несовершеннолетнего.

По данным следствия, москвичу 13 августа 2019 года в рекламной группе одного мобильного приложения пришло пять сообщений о продаже человека со снимком ребенка.

«В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки правоохранителньые органы примут процессуальное решение.