Ребенка два года держали на цепи под Воронежем

В воронежском городе Лиски супружеская пара два года держала на привязи измывалась над семилетним сыном. Ребенка систематически избивали, привязывали к кровати и прижигали зажигалкой.

Об этом стало известно «Газете.ru». Сейчас ребенок находится в социальном приюте.

Региональный СУ СК сообщил, что закончил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Лиски. Он обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы.

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Его 24-летняя супруга обвиняется по тем же статьям и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следователи утверждают, что в 2017–2019 годах пара совместно подвергала систематическим побоям и насильственным действиям сына женщины. Ребенка также лишили свободы и удерживали на территории города Лиски.

«На предварительном следствии супружеская пара признала вину инкриминируемых им деяниях. Вместе с тем, помимо признательных показаний вина обвиняемых подтверждается показаниями свидетелей, потерпевшего, заключениями судебных экспертиз, иными доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявил руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Александр Волокитин.