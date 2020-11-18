Реабилитационный центр в Башкирии заподозрили в похищении и избиении людей. Сотрудница рассказала о системе его работы

Реабилитационный центр в Башкирии оказался настоящей тюрьмой — так утверждают очевидцы. В нем незаконно удерживали и мучили людей. Руководство центра уже задержали. Однако сотрудники считают, что все не так однозначно, а в деле даже могут быть замешаны конкуренты клиники.

Силовики пришли в реабилитационный центр для алко- и наркозависимых рано утром 16 ноября. Руководство клиники было задержано, до сих пор никто из шести человек не вышел на связь. А пациентов просто отпустили. Сотрудница центра рассказала «360», что происходило в клинике после визита силовиков.

«Это все, конечно, неправда. Сейчас все переживают, что ребят отпустили. Родители плачут, спрашивают: „Да какое они право имели вот так лечение прекращать?!“ Мы никого не били, не привязывали. Работали по двенадцатишаговой программе реабилитации. Таких клиник полно. Мы работали в системе других центров, ездили на обучение. Я как раз должна была в четверг прилететь на обучение в Москву», — рассказала одна из сотрудниц башкирского центра.

В понедельник, 16 ноября, она должна была ехать на смену в клинику вместе с руководителем постлечебной программы. Он обычно забирал ее на остановке и подвозил до центра, расположенного за городом. Но в тот день женщина не дождалась попутчика, оба его телефона — личный и рабочий — молчали.

«Тогда мне сообщили, что их забрали. В центр ворвались, всех отпустили. Выпилили дверь в шесть утра, пока все спали. Положили их вниз лицом. Никто ничего не понял, все испугались. И вот некоторых начали заставлять писать заявления, только я не знаю, какие именно. Кто-то не стал писать. Двоих забирали в участок вместе с руководством», — пояснила сотрудница центра.

Всего задержаны шесть человек. Среди них директор центра, руководитель постлечебной программы, два консультанта и два бывших работника клиники.

«Наш центр существует уже лет пять. Это лучшая клиника в Башкирии. К нам даже срывников отправляли, которые в итоге в трезвости оставались. Отзывы всегда были хорошие, все благодарили. А теперь вот ребят отпустили из клиники, родители сообщили, что двое уже пошли колоться, еще двое — пить. Один вообще пропал, бабушка найти его не может, зато ей СМС странные приходят с просьбой деньги перевести», — рассказала сотрудница центра.

В центре лежали люди с алкоголизмом, наркоманией, раньше и с игроманией. В клинику попадали пациенты старше 18 лет. По словам сотрудницы центра, разгром могли заказать конкуренты. Она сообщила, что такие слухи ходят и среди родителей пациентов.

«Мы никогда никого не привязывали. А забирали в центр только с согласия родителей — по договору. Так просто их тоже не заберешь», — заключила сотрудница.

Следственный комитет по Башкирии сообщил, что в центре незаконно удерживали людей, а с их родственников требовали деньги. Разбирательство по делу продолжается.