Криминал 23 января 2024, 11:47 Разыскиваемый преступник попался в Москве на безбилетном проезде Контролер в Москве помог выявить мужчину, находившегося в розыске Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В западном округе Москвы благодаря контролеру задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Он отказался оплатить проезд и попал под следствие, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Контролеры ГКУ „Организатор перевозок“ не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и за безопасностью в городском транспорте», — отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

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По его словам, в автобусе контролер заметил безбилетника и попросил его показать документы. Мужчина отказался выполнять требование сотрудника. После этого контролер сообщил о произошедшем полицейским.

Во время проверки правоохранители выяснили, что мужчину разыскивают за подделку документов. Теперь его ждет следствие, а также штраф в две тысячи рублей за безбилетный проезд.

Ликсутов добавил, что за прошлый год контролеры помогли выявить пять пассажиров, которые находились в федеральном розыске.

Ранее молодой человек, не желая оплачивать проезд, выбил руками створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения.