Криминал 07 сентября 2023, 17:51 Разведчика ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство мирных жителей ГП: суд приговорил к пожизненному сроку убившего мирных жителей разведчика ВСУ

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному сроку командира разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Олега Лукьяненко, убившего мирных жителей. Об этом сообщила Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.

Суд признал 35-летнего мужчину виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, а также в убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти.

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«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лукьяненко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — указали в Генпрокуратуре.

В суде установили, что в марте прошлого года обвиняемый вел наблюдение с боевой позиции в одном из жилых домов Мариуполя и заметил мужчину, зашедшего в подъезд этого здания. Разведчик ВСУ потребовал у него документы, затем начал избивать, силой вытащил на улицу и расстрелял. Мирный житель скончался на месте.

Через неделю после убийства Лукьяненко, занимая ту же боевую позицию, получил по рации приказ убить двигавшихся в его сторону мужчину и женщину. Украинский разведчик застрелил их из снайперской винтовки.

Ранее суд в ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего ВСУ Валентина Василенко. Он участвовал в расстрелах мирных жителей в Мариуполе.