Криминал 03 марта 2023, 17:17 Разработчик вакцины «Спутник V» погиб от рук рецидивиста СК сообщил о признании подозреваемого в убийстве мужчины на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Тело задушенного 47-летнего мужчины обнаружили в квартире дома на улице Рогова на северо-западе Москвы. В рамках расследования уголовного дела следователи задержали подозреваемого 29-летнего молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК в cвоем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в ходе допроса подозреваемый признался, что поссорился с хозяином квартиры и задушил его ремнем. После этого мужчина попытался сбежать, но его местоположение быстро установили.

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Следователи подчеркнули, что фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. В ближайшее время правоохранители намерены обратиться в суд для избрания меры пресечения для задержанного.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах Москвы сообщил, что погибший — старший научный сотрудник центра имени Гамалеи Андрей Ботиков, который входил в число разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V».