23 мая 2023, 14:02
Разнорабочего из Пермского края осудили за попытку угнать технику
Житель Большой Сосновы Пермского края получил срок за неудачную попытку украсть технику. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные портала «Вкурсе.ру».
Мужчина в состоянии опьянения решил впервые в жизни сесть за трактор «Беларусь». Он смог завести машину и отъехать с территории производства на семь километров. Однако в какой-то момент транспорт сломался. Злоумышленник бросил технику и вернулся назад, где сел за руль грузовика «Урал», вновь уехал, но упал в кювет.
Реклама
После этого он опять пришел на место работы и уснул там. Суд приговорил его к 1,6 года условного срока.
Реклама
Реклама