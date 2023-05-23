Криминал 23 мая 2023, 14:02 Разнорабочего из Пермского края осудили за попытку угнать технику

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Житель Большой Сосновы Пермского края получил срок за неудачную попытку украсть технику. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные портала «Вкурсе.ру».

Мужчина в состоянии опьянения решил впервые в жизни сесть за трактор «Беларусь». Он смог завести машину и отъехать с территории производства на семь километров. Однако в какой-то момент транспорт сломался. Злоумышленник бросил технику и вернулся назад, где сел за руль грузовика «Урал», вновь уехал, но упал в кювет.

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После этого он опять пришел на место работы и уснул там. Суд приговорил его к 1,6 года условного срока.