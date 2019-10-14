Размер не подошел: эстонку задержали на российской таможне с 24 кг бюстгальтеров

Жительница Нарвы попыталась пересечь российскую границу. Сотрудники таможни уточнили у нее, везет ли она товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, но женщина ответила отрицательно.

При досмотре автомобиля выяснилось обратное: в сумках весом 24 килограмма насчитали в общей сложности 279 бюстгальтеров. Стоимость товаров оценили в 430 евро.

По словам нарушительницы, белье она купила на распродаже в Эстонии и везла подарить родным, так как ошиблась с размером.

Женщина понесет административную ответственность: такое количество «подарков родне», по закону, должно быть задекларировано.