Размахивавшему ножом в автобусе жителю Таганрога вынесли приговор

Жителя Таганрога, который во время поездки в маршрутке угрожал пассажирам и водителю ножом, приговорили к трем с половиной годам заключения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу таганрогской прокуратуры.

Следователи установили, что в момент преступления мужчина был пьян. Он достал нож и начал угрожать всем, кто ехал вместе с ним, смертью. Он также приказал водителю ехать без остановок к зданию МВД Таганрога на улицу Александровскую. Рядом со зданием мужчина приказал остановиться и попытался вытащить из салона несовершеннолетнюю пассажирку. Однако в этот момент сотрудники полиции задержали злоумышленника.