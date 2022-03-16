Разгромивший кофейню петербуржец предстанет перед судом

Устроивший погром в кофейне Василеостровского района Санкт-Петербурга мужчина стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, его обвинили в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганства.

По данным следствия, в конце ноября обвиняемый забежал в кофейню на Железноводской улице и без всякого мотива разбил кондитерскую витрину. Когда мужчина попытался сбежать, то сотрудники заведения нажали тревожную кнопку. Дебошира задержали прибывшие на место сотрудники полиции.

Владелец кофейни оценил причиненный ущерб в 69 тысяч рублей. Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины и передала дело в суд для рассмотрения по существу.