Разделанный труп нашли в мусорке в Солнечногорске

Житель Солнечногорска нашел в мусорном контейнере возле сетевого магазина несколько мешков с частями человеческого тела. На грудной клетке не было кожи, а внутри — органов. Об этом «360» рассказали в МВД.

Мужчина нашел останки неизвестного 21 декабря. Его брат вызвал полицию. Всего в контейнере было три полиэтиленовых пакета и один холщовый мешок с бедрами, тазом и грудной клеткой. Сотрудники правоохранительных органов отправили части тела на судебно-медицинскую экспертизу в морг.

Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Более подробной информации о том, что случилось с мужчиной, пока нет. Специалисты сейчас устанавливают его личность, а также ищут возможного убийцу.