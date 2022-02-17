Разборки любовного треугольника обернулись залитым кровью подъездом в Мурино

Залитый кровью подъезд предстал перед глазами жителей дома на улице Авиаторов Балтики в Мурино. Выяснилось, что бывший и нынешний кавалеры хозяйки одной из квартир устроили дуэль на ножах после распития алкоголя.

Прибывшие на место сотрудники полиции взломали забаррикадированную холодильником дверь и вытащили роковую даму, ради которой мужчины устроили поножовщину. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах можно услышать, что девушка кричит, что ее вместе с новым ухажером обещал порезать стоящий у окна молодой человек в черной футболке.

Как рассказали «360» соседи девушки, шумные события в злополучной квартире происходят регулярно. Хозяйка постоянно собирает компании из бывших и нынешних ухажеров. В последний раз громкое выяснение отношений на тему того, кому из мужчин девушка отдала предпочтение, произошли полгода назад.

«Тоже кричали, поножовщина была. Полиция забирала ее очередного хахаля. В последний раз там человек пять собралось, две девушки трое мужчин, среди которых был один молодой человек хозяйки, а другой — ее бывший. И началось», — рассказали соседи.

Жители отметили, что сама девушка и все ее ухажеры отличаются маргинальным поведением. Тусовки с алкоголем собираются регулярно. Все это приходится слышать соседям и вызывать полицию. Жалобы в правоохранительные органы, охрану и управляющую компанию успеха не приносят. Но на этот раз залитый кровью подъезд впечатлил многих.

«Когда я вышла, меня чуть не стошнило, запах крови и подошвы прилипают», — поделилась соседка.

По ее словам, с девушкой и ее друзьями жильцы пытались разговаривать. Каждый раз компании приносили извинения, но спустя время пьянки возобновлялись с новой силой.