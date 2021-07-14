«Разборки были под окнами». Появилось видео с места сожжения новорожденного ребенка в Барнауле

Местные жители сомневаются, что мать из Барнаула сожгла ребенка после выкидыша: они считают, что это были преждевременные роды. При этом она проделала все ночью, за детским садиком. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что в указанном месте несколько следов от костров — в одном из них женщина и сожгла своего ребенка. Местный житель в беседе с «360» предположил, что она сделала это за кустами, чтобы пламени не было видно из окон соседних домов.

Он рассказал, что несколько раз видел эту женщину в городе, но лично с ней не знаком. При этом Данил не понимает, как она могла решиться на такой поступок.

«Свой же ребенок, как его можно сжечь-то. Это извергом надо быть, чтобы такое сделать. Мозгов-то как хватило — додуматься до такого», — отметил он.

Похожего мнения придерживается и другая местная жительница Вера. Она рассказал «360», что считает этот случай «из ряда вон выходящим». Кроме того, она не верит, что у женщины был выкидыш.

«Не верится, что ребенок родился мертвым. По срокам можно назвать, что преждевременные роды были, а не просто выкидыш, как она говорит. <…> Может это тот момент был, может нет — ночью было слышно, как ребенок плакал. Плач совершенно маленького ребенка. В окошко выглядывала — но не видно ничего, темно же. потом все затихло», — отметила она.

Вера уточнила, что у женщины есть двое детей: старшая дочь живет с родителями, а маленький ребенок с ней. У нее также есть муж, однако он даже не знал, что его жена беременная.

«Просто интересно, как он не знал, что она беременная — как он утверждал. Говорил, что не была она беременная и не могла такого сделать. Может притворяется, может нет. Тут разборки были под окнами. Может она даже на учете не стояла, кто ее знает. Может она скрывала все», — отметил она.

Местные жители рассказали, что сожженного ребенка нашел мужчина, который гулял с собакой. Он вызвал полицию. Слухи о том, что тело нашла девочка — неправда.