Разбойное нападение 28-летней давности раскрыли в Крыму

Сотрудники следственного комитета раскрыли преступление, которое было совершено в Ялте 28 лет назад. В тот злополучный день, 23 сентября, трое неизвестных напали на мужчину, с которым ранее познакомились в баре. Об этом написал «Новый Севастополь».

«Избив и ограбив потерпевшего, преступники выбросили его в русло реки, где последний скончался. Тело обнаружено спустя сутки», — пояснили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Один из преступников был найден. Собранных доказательств хватило для того, чтобы вынести обвинительное заключение подозреваемому. Мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По второму соучастнику преступления уголовное дело выведено в отдельное производство. Третьего преступника уже нет в живых.