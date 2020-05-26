Разбоев и краж стало меньше на 70% в Подмосковье за время самоизоляции

С начала апреля в Московской области сократилось число преступлений. Например, за время ограничительных мер количество разбоев уменьшилось на 72%, а краж — на 67%.

«По сведениям Информационного центра ГУ МВД России по Московской области, в период с 1 апреля по 20 мая в Подмосковье отмечается снижение зарегистрированных имущественных преступлений. Так, на 72% сократилось количество разбоев», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МВД.

Кроме того, на 54% снизилось количество грабежей, а случаев мошенничества зафиксировали на 24% меньше. Еще на 67% сократилось количество краж. При этом из квартир стали воровать на 71% меньше, а транспортные средства стали обворовывать реже на 73%.

Несмотря на данные о снижении числа преступлений, мошенники продолжают наживаться на людях. Во время пандемии злоумышленники перебрались в онлайн. Эксперт Павел Мясоедов посоветовал устанавливать на устройства сложные пароли, не открывать сомнительные письма на электронной почте и обновлять программы.