Криминал 29 апреля 2023, 00:21 Разбирательство по делу о мошенничестве с материнским капиталом началось в Ростове-на-Дону

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Трех человек будут судить в Ростове-на-Дону за махинации с материнским капиталом. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Обвинительное заключение против участников преступной группы, которые обналичивали сертификаты на материнский капитал, утвердили в надзорном ведомстве. Ущерб федеральному бюджету от их действий составил 2,5 миллиона рублей.

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Арест на сумму 3,3 миллиона рублей наложили на имущество фигурантов. Сейчас материалы направили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения.