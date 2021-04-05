Расстрелявший полицейских в метро Москвы получил 19 лет тюрьмы

Бывшего сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял коллег на станции метро в Москве, приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС.

Приговор на заседании по делу Смирнова в Мосгорсуде зачитал судья Андрей Суворов. Треть срока экс-полицейский будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии.

Смирнова также лишили звания старшего прапорщика полиции. С него взыскали 3,5 миллиона рублей в пользу родственников правоохранителя, который был им убит.

Гособвинитель ранее просил приговорить Смирнова к 22 годам колонии строгого режима. Суд при этом признал экс-полицейского невиновным по статьям о вымогательстве взятки у женщины из Филиппин и приезжего из Узбекистана. Присяжные признали вину Смирнова по этим эпизодам недоказанной.

Смирнов в сентябре 2019 года открыл огонь по сотрудникам управления собственной безопасности МВД, когда они пытались задержать его по подозрению во взяточничестве. Это произошло на станции метро «Рязанский проспект». Смирнов застрелил лейтенанта Максима Веялко, а также тяжело ранил подполковника Алексея Лимонова.