Криминал 10 декабря 2023, 18:02 Расстрелявший двух человек 30 лет назад россиянин пришел с повинной МВД: пришедший в УФСБ петербуржец признался в совершенном в 1993 году убийстве

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Неожиданное признание сделал посетивший управление ФСБ по Санкт-Петербургу 59-летний горожанин. Он заявил, что 11 января 1993 года расстрелял двух пассажиров автомобиля «Раф», а после скрылся с места преступления. Подробности сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что с раскаянием к силовикам неизвестный пришел 8 декабря утром. В ходе беседы выяснилось, что заявитель ранее был судим. Сам он уточнил, что в январе 1993 года на улице Решетникова шесть раз выстрелил в пассажиров автомобиля «Раф». Один из пострадавших умер на месте, а второго доставили в больницу. Стрелок сбежал с места преступления, а оружие выбросил в Обводной канал.

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«Фонтанка» уточнила, что с покаянным рассказом к силовикам пришел один из членов «тамбовской» группировки. Стрельба оказалась устранением конкурентов, претендовавших на рынок драгоценных металлов. Рассказчик пояснил, что решил признаться после смерти супруги и смертельного заболевания, которым страдает.

В региональном главке СК подняли материалы старого уголовного дела об убийстве, возбужденного еще по статье УК РСФСР, и предъявили рассказчику обвинение. Сейчас криминалисты проверяют его показания и решают вопрос об избрании меры пресечения.