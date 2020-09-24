Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову продлили арест до 26 октября
Адвокат Равиль Тугушев уточнил ТАСС, что арест его подзащитному продлили до 26 октября. Предварительное слушание по делу Шамсутдинова назначено на 29 сентября.
В октябре 2019 года молодой человек открыл огонь по военнослужащим одной из частей Забайкальского края. Погибли два офицера и шесть сослуживцев Шамсутдинова. Еще двое пострадали.
Солдат заявил, что решился на отчаянный поступок из-за многочисленных издевательств и другого выбора у него не было. К родным и близким погибших он обратился с открытым письмом, в котором попросил прощения за содеянное.
Предварительное следствие завершено. Уголовное дело Рамиля Шамсутдинова рассмотрит второй Восточный окружной военный суд 29 сентября. В нем примут участие присяжные заседатели. Свою вину срочник признал. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у него каких-либо «болезненным состояний психики».