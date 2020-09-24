Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову продлили арест до 26 октября

Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье, продлили меру пресечения. Срочник останется под арестом еще на месяц.

Адвокат Равиль Тугушев уточнил ТАСС, что арест его подзащитному продлили до 26 октября. Предварительное слушание по делу Шамсутдинова назначено на 29 сентября.

В октябре 2019 года молодой человек открыл огонь по военнослужащим одной из частей Забайкальского края. Погибли два офицера и шесть сослуживцев Шамсутдинова. Еще двое пострадали.

Солдат заявил, что решился на отчаянный поступок из-за многочисленных издевательств и другого выбора у него не было. К родным и близким погибших он обратился с открытым письмом, в котором попросил прощения за содеянное.

Предварительное следствие завершено. Уголовное дело Рамиля Шамсутдинова рассмотрит второй Восточный окружной военный суд 29 сентября. В нем примут участие присяжные заседатели. Свою вину срочник признал. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у него каких-либо «болезненным состояний психики».