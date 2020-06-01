Расстрелявшему сослуживцев Рамилю Шамсутдинову перепредъявили обвинение. Ему добавили покушение

Рамилю Шамсутлинову не предъявляли нового обвинения, а уточнили уже существующее. Адвокат солдата-срочника рассказал «360», что ему добавили статью о покушении на убийство, потому что два человека пострадали, но выжили.

«Рамилю перепредъявили обвинение. Многие думают, что это новое обвинение. На самом деле, нет. Это уточнение к тому обвинению, которое ему было предъявлено ранее. Среди пострадавших двое остались живы. Обычная практика: если преступление не доведено до конца, то предъявляют в этой части обвинение через покушение на преступление», — объяснил «360» адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

Тугушев отметил, что сейчас солдата обвиняют в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двоих.

Состояние Рамиля хорошее, но, к сожалению, к нему пока не получается попасть, потому что есть ограничения, связанные с пандемией Равиль Тугушев.

Он рассказал, что в Забайкальском крае требует сидеть две недели на карантине после приезда в регионе. Адвокат рассказал, что поедет к Шамсутдинову после 8 июня, когда ограничения снимут.

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона в Забайкалье 25 октября 2019 года. Погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Шамсутдинов является потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части. Семья считает, что именно они стали причиной трагедии.