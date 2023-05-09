Криминал 09 мая 2023, 19:34 Расстрелял из автомата. Украинского военного будут судить за убийство жителя Мариуполя Дело командира отделения батальона ВСУ об убийстве жителя Мариуполя направят в суд РИА «Новости»

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СК завершил расследование дела украинского военнослужащего, застрелившего в марте прошлого года мирного жителя Мариуполя, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, мужчина просто шел по бульвару Меотиды, когда обвиняемый открыл по нему огонь из автомата Калашникова.

Фигурант дела — командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Артур Пустовойт.

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Ему предъявили обвинения по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.

Российские следователи установили, что вечером 20 марта прошлого года Пустовойт, находясь у дома № 44 по бульвару Меотиды, увидел невооруженного мужчину, который шел мимо дома № 42. Он выстрелил в горожанина. Пострадавший умер на месте преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.