09 мая 2023, 19:34
Расстрелял из автомата. Украинского военного будут судить за убийство жителя Мариуполя
Дело командира отделения батальона ВСУ об убийстве жителя Мариуполя направят в суд
СК завершил расследование дела украинского военнослужащего, застрелившего в марте прошлого года мирного жителя Мариуполя, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, мужчина просто шел по бульвару Меотиды, когда обвиняемый открыл по нему огонь из автомата Калашникова.
Фигурант дела — командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Артур Пустовойт.
Реклама
Ему предъявили обвинения по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
Российские следователи установили, что вечером 20 марта прошлого года Пустовойт, находясь у дома № 44 по бульвару Меотиды, увидел невооруженного мужчину, который шел мимо дома № 42. Он выстрелил в горожанина. Пострадавший умер на месте преступления.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
ВСУ
Мариуполь
Реклама
Реклама