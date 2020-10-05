Расследовать дело о массовой гибели животных на Камчатке будут в центральном аппарате СК
«По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства», — рассказала журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, ее слова приводятся на сайте Следственного комитета.
Петренко также добавила, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уже собраны пробы воды, атмосферного воздуха и песка. Также следователи проводят и другие проверочные мероприятия.
Ранее стало известно, что после посещения пляжа Камчатки за врачебной помощью обратились восемь взрослых и один ребенок. У них диагностировали химических ожог глаз. Госпитализация не потребовалась, всех отправили лечиться домой. На зараженном пляже действует медицинский пункт.