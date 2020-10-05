Расследовать дело о массовой гибели животных на Камчатке будут в центральном аппарате СК

Делом о массовой гибели животных и загрязнении воды на Камчатке займутся следователи центрального аппарата СК. Передать все материалы по этому инциденту поручил Александр Бастрыкин.

«По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства», — рассказала журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, ее слова приводятся на сайте Следственного комитета.

Петренко также добавила, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уже собраны пробы воды, атмосферного воздуха и песка. Также следователи проводят и другие проверочные мероприятия.

Ранее стало известно, что после посещения пляжа Камчатки за врачебной помощью обратились восемь взрослых и один ребенок. У них диагностировали химических ожог глаз. Госпитализация не потребовалась, всех отправили лечиться домой. На зараженном пляже действует медицинский пункт.