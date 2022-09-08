Смертельная драка трех мужчин в Ялте попала на видео | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 10:56 Поделиться Telegram

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Viber Смертельная драка трех мужчин в Ялте попала на видео Появилось видео драки в Ялте, после которой погиб молодой мужчина

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформирован о громком убийстве мужчины в Ялте. Он поручил руководству регионального управления ведомства взять расследование под контроль. В распоряжении «360» оказались кадры смертельной драки.

На кадрах видно, что сначала мужчины напряженно переговаривались, держась за перила ограждения, но потом в дело пошли кулаки. Человек в красной футболке ударил первым, парень упал, но попытался встать. Затем на него напал мужчина в черной футболке. Неизвестные били его руками и ногами, а потом затащили в багажник и уехали. Все это время за дракой наблюдал прохожий.

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«Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в СКР.

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В горбольнице Ялты от множественных резаных ран мужчина умер. Его привезли туда утром 6 сентября двое неизвестных и сразу скрылись. Правоохранители завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Полицейские вычислили их по автомобилю и задержали. Сначала один подозреваемый во всем признался и взял вину на себя, заявив, что второй просто свидетель конфликта. Последнего допросили и отпустили на свободу. Однако после того, как выяснялась его причастность к произошедшему, мужчину опять задержали.

Второго фигуранта дела вернули под стражу после того, как местные жители потребовали справедливого расследования. По информации Telegram-канала Baza, вечером 7 сентября они устроили пикет под окнами МВД.

На свободу, по неподтвержденным данным канала, выпустили командира взвода Алупкинской роты спецназа Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма. Убитым оказался 34-летний парень. Ему нанесли более 30 ножевых ранений во время пьяной ссоры возле кафе.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Правоохранители назначили следственные действия с участием подозреваемых и судебные экспертизы.

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