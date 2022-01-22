Расследование пыток бунтовщиков началось в Казахстане

Прокуратура Казахстана расследует превышения полномочий правоохранительными органами в отношении участников протеста. Заведено 16 уголовных дел о пытках, избиениях и смерти задержанных.

По данным РИА «Новости», в органы поступила 91 жалоба о правонарушениях. Заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал, что ведется активная проверка.

«Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще продолжаются», — пояснил он.

Также Килымжанов добавил, что освободили 24 человека, которых ранее незаконно задержали.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что настоящей причиной протестов стала слишком большая разница между доходами бедных и богатых жителей.

Протестные акции показали проблемы, которые копились в Казахстане годами. Расслоение в доходах населения глава государства назвал «зажженной спичкой около пороховой бочки». Этим не преминули воспользоваться организованные террористические группировки, считает он.