Криминал 13 апреля 2023, 20:00 Расследование по первому в России делу о присвоении средств криптовалютной биржи завершилось МВД завершило расследование по первому в РФ делу о присвоении средств криптовалютной биржи Unsplash

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В России завершили расследование первого уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи. Фигурантом стал бывший системный администратор криптобирж WEX. Его обвинили в присвоении имущества компании World Exchange Services Pte. Ltd на сумму свыше трех миллиардов рублей, сообщил ТАСС.

По данным следователей МВД, в октябре 2018 года обвиняемый заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, которые были подконтрольны юридическому лицу.

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Он исключил доступ пользователей и собственников биржи к денежным средствам и цифровым финансовым активам, которые находились в ее обороте. Таким образом злоумышленник присвоил имущество стоимостью свыше трех миллиардов рублей.

Имени фигуранта дела и других подробностей в МВД пока не раскрыли.

«РБК Крипто» опросил несколько экспертов, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, возможно, речь идет об Александре Билюченко (Иванове). Официально эти данные подтверждены не были.