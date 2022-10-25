Экс-директора агропредприятия в Чувашии обвинили в хищении более 113 млн рублей | 360°

Криминал 25 октября 2022, 13:56 Экс-директора агропредприятия в Чувашии обвинили в хищении более 113 млн рублей СК завершил расследовании о хищении у ОАО «Чувашский бройлер» миллионов бывшим директором РИА "Новости"

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Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении экс-директора ОАО «Чувашский бройлер» Вадима Николаева. Мужчину обвинили в растрате и присвоении денег в особо крупном размере при использовании своего служебного положения. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.

Под данным следствия, Николаев в 2009–2013 годах был директором ОАО «Чувашский бройлер». По указанию Александра Четверикова, который владел через третьих лиц контрольным пакетом акций предприятия, он не раз заключал договоры заведомо невозвратных займов «с юридическими лицами, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также обеспечивал перечисление им денег».

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Николаев таким образом растратил свыше 101 миллиона рублей. Кроме того, он присвоил имущество предприятия, которое возглавлял. Речь идет о земельном участке и магазине под Чебоксарами.

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Бывший директор предприятия продал это имущество в 2012 году по заниженной цене 1,2 миллиона рублей, хотя его реальная стоимость 10,3 миллиона.

«После этого Николаев обеспечил заключение с указанным знакомым договоров аренды в отношении похищенного здания магазина, а также получение от ОАО „Чувашский бройлер“ платежей за пользование этим имуществом в размере более 1,8 миллиона рублей», — сказано в сообщении ведомства.

СК добавил, что следствие собрало достаточные доказательства, которые подтверждают виновность Николаева. В дальнейшем будет решаться вопрос о передаче дела в суд.