Расследование дела о попытке продажи детей китайцам началось в Красноярске

Три жительницы Казахстана выносили и родили детей для китайских заказчиков. За это каждая женщина получила по одному миллиону рублей. Следователи из СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завели уголовное дело.

По версии следствия, в августе 2019 года 27-летняя, 32-летняя и 34-летняя гражданки Казахстана заключили договор о том, что будут суррогатными матерями для клиентов из Китая. В качестве вознаграждения они получили по миллиону рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В апреле 2020 года в одном из родильных домов Красноярска на свет появились девочка и два мальчика. Женщины оставили детей няням, а сами вернулись в Казахстан. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии».

Сейчас за детьми ухаживают в специализированном доме ребенка. Женщин и биологических отцов ищут. Они должны будут ответить на вопрос следствия и сдать биологический материал для сравнительного исследования. Пока следователи допрашивают сотрудников медицинских учреждений.

Разговоры о том, чтобы запретить суррогатное материнство, давно ведутся в России. За это выступает РПЦ и отчасти Общественная палата.