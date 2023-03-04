Криминал 04 марта 2023, 18:45 Расследование дела о помогавшем террористам прокуроре в Ингушетии завершили СК завершил следствие по делу о пособничестве террористам экс-прокурора Ингушетии РИА «Новости»

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Следователи СК завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева. Его обвинили в участии в террористическом сообществе и получении крупной взятки, сообщила газета «Коммерсант».

По версии следствия, Доклаев c ноября 2013 года по декабрь 2018 года покровительствовал террористам. Боевики запрещенной в России организации узнавали о планах правоохранителей. Доклаев также консультировал лидеров террористического объединения на случай разоблачения.

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Экс-прокурору Ингушетии, кроме участия в террористическом сообществе, вменяют также получение взятки в особо крупном размере. В 2018 годе один из лидеров боевого крыла подарил Доклаеву Volkswagen Touareg стоимостью более четырех миллионов рублей.

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В феврале ФСБ задержала группу сотрудников «Почты России» и Пенсионного фонда, которые присвоили более двух миллиардов рублей. Фигуранты незаконно пересчитывали пенсии жителям Ингушетии.