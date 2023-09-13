Криминал 13 сентября 2023, 18:38 Расследование дела двух участников банды Басаева и Хаттаба завершили СК: расследование дела двух членов банды Басаева и Хаттаба завершилось РИА «Новости»

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В Северо-Кавказском округе завершилось расследование уголовного дела против жителя Чечни Рустама Нукаева и жителя Ставропольского края Адильхана Елманбетова. Их обвинили по статьям об участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщили в пресс-центре Следкома.

Следователи указали, что в феврале 2000 года Нукаев и Елманбетов, будучи членами вооруженной банды Шамиля Басаева и террориста Хаттаба, напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Все произошло в районе села Улус-Керт Чеченской Республики.

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«Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Нукаев и Елманбетов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих», — отметили в ведомстве.

В результате погибли 84 военных, четверо получили ранения. Следователи собрали достаточное количество доказательств и отправили уголовное дело в против Нукаева и Елманбетова в суд.

Оперативные службы продолжили оперативно-разыскные мероприятия для установления всех участников банды, совершивших нападение. Расследование дела не прекращалось.

В мае текущего года следователи отправили в тот же суд материалы дела, фигурантом которого стал другой участник банды. За полгода до этого в Ставрополье задержали еще двух подозреваемых.