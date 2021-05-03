Рассекретили первое в СССР дело героя войны, который насиловал свою дочь

В Забайкалье Герой Великой Отечественной войны насиловал несовершеннолетнюю дочь. В результате шестикласснице пришлось делать аборт. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на рассекреченные документы дела.

Газета уточнила, что все произошло в 1955 году, но о случившемся стало известно только спустя 66 лет. Имена школьницы и ее отца не названы из-за требований закона о преступлениях против несовершеннолетних.

По данным издания, мужчина вернулся с войны с медалями за взятие Берлина и освобождение Праги, а также с орденом Красной Звезды. Однако через некоторое время после возвращения домой он напился, подрался с односельчанином и убил его. За это мужчину посадили в тюрьму на семь лет, но выпустили досрочно.

Жена и дети не знали о его освобождении, поэтому не встретили — в этот день женщина находилась в больнице. Однако он обиделся и решил, что его не ждали с первого дня заключения. В первый же день после освобождения мужчина избил и изнасиловал свою старшую дочь, которая на тот момент училась в пятом классе.

По словам девочки, он насиловал ее постоянно, бил, запрещал общаться с друзьями и появляться на собраниях и заставлял пить настоянный на перце спирт. Это средство ему посоветовали в тюрьме, чтобы избежать нежелательной беременности.

Кроме того, он постоянно брал ее с собой и не скрывал от жены, что спит с девочкой в одной постели. Мать девочки рассказала, что сперва не подозревала об изнасилованиях, а когда у нее появились сомнения, муж заявил, что никогда бы не сделал такого с дочерью, и она ему поверила.

Сама девочка не рассказывала ничего ни маме, ни братьям и сестре. Она решилась признаться только после того, как посмотрела вместе с отцом французский фильм «Плата за страх». После этого она пошла в больницу, где узнала, что беременна от отца. Тогда школьница сделала аборт и пошла в милицию. В результате мужчину лишили родительских прав и приговорили к 20 годам тюрьмы. О дальнейшей его судьбе ничего не известно.