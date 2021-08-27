Распыливший баллончик в лицо москвичке блогер объяснился

Блогер, которого заподозрили в распылении перцового баллончика в лицо женщине, объяснил свои действия. По его словам, он выполнял указание своего начальника.

Об этом молодой человек рассказал на допросе, видео которого появилось на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Москве. Задержанный заявил, что был против таких действий, но к ним его подтолкнул работодатель. Блогер извинился за свой поступок.

Случай произошел в Измайловском парке. Женщине сперва предлагали лечь голой на рельсы или провести в их компании пару часов за вознаграждение. Затем один из стримеров под одобрительные крики друзей брызнул ей в лицо из баллончика. Пострадавшая смогла сбежать — ее проводили громким смехом.

Против задержанного открыто уголовное дело о хулиганстве. Максимальный срок за это правонарушение — семь лет.