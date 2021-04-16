Распространявших коронавирус россиян привлекли по статье

Несоблюдение санитарных требований, которое привело к заражению коронавирусом других людей, в России попадает под уголовную ответственность. В прошлом году полиция завела 82 дела по таким случаям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя главы МВД России Александра Горового.

Он подчеркнул, что по итогам прошлого года ведомство возбудило 82 уголовных дела за заражение коронавирусом по неосторожности.

«Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено», — подчеркнул он.

Также с момента начала пандемии в России ввели уголовную ответственность за распространение ложных сведений по поводу распространения возбудителя и других эпидемических угроз.

По этим случаям завели 23 уголовных дела. В отношении чиновников, работающих в сфере благополучия населения составили более двух миллионов протоколов.