Криминал 05 декабря 2022, 16:59 Распространявшего фейки о спецоперации колумбийца арестовали СК РФ: распространявшего фейки о ВС РФ колумбийца заключили под стражу РИА «Новости»

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В СК РФ завершили расследование уголовного дела о распространении фейков об армии при проведении СВО в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Об этом сообщили в Telegram-канале российского ведомства.

Дело возбудили по материалам Службы контрразведки ФСБ России. Следователи установили, что с 5 марта по 9 апреля Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в РФ, в составе организованной преступной группы за деньги делал массовую рассылку ложных сообщений о действиях российских военных на Украине.

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Суд заключил колумбийца под стражу. В материалах дела указано, что обвиняемый по делу о рассылке фейков о спецоперации признался в распространении ложной информации показания и назвал имена зарубежных сообщников.

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«По сути, я толком не знал, для чего был необходим этот конспиративный канал, мне давали указания мои иностранные друзья, и я их исполнял», — процитировало Альберто РИА «Новости».

Ранее распространение получил фейк о том, что Минобороны построило морг в Мариуполе с надписью «Армия России для мариупольцев».