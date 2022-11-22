Криминал 22 ноября 2022, 18:47 Распространившего призывы убивать русских солдат моряка осудили в Крыму Крымский матрос получил условный срок за призыв убивать участников спецоперации

Читать 360tv в

Матроса из Евпатории приговорили к одному году условно за распространение информации с призывами к расправе над участниками специальной военной операции. Как сообщила пресс-служба Керченского городского суда, действия обвиняемого подпали под статью об экстремистской деятельности.

В материалах дела сказано, что 14 мая 2022 года осужденный опубликовал в чате, где состоят 23 человека, видеоматериалы. На них украинские боевики призывали российских военных к сдаче в плен и угрожали им расправой.

Реклама

После публикации матрос предложил двум членам своего экипажа убивать военных, принимающих участие в специальной военной операции, назвав русских «оккупантами».

Реклама

Суд признал матроса виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев. За это время осужденный должен доказать своим поведением исправление. Кроме того, на два года ему запретили поступать на работу в органы местного самоуправления, СМИ, а также заниматься преподавательской деятельностью и организовывать массовые мероприятия. Приговор в законную силу не вступил.