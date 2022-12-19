Криминал 19 декабря 2022, 18:33 Распространителей порнографии задержали в Волгоградской области МВД сообщило о задержании распространителей порнографии в Волгоградской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оперативники уголовного розыска по Волгоградской области задержали участников организованной группы, занимавшихся изготовлением порнографических материалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, два сообщника, жители Ульяновской области и Самары, проводили съемки на арендованных квартирах в Волгограде. Там они также устраивали интернет-трансляции порнографического контента.

Реклама

В основном в съемках участвовали восемь женщин в возрасте от 19 до 23 лет и одна несовершеннолетняя девушка. Остальные сотрудники группы отвечали за создание контента, подбор актеров, обслуживание и приобретение необходимых технических устройств, аренду помещений.

Реклама

Следователи завели дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

В ходе расследования оперативники провели свыше 20 обысков, изъяв компьютерную технику, носители информации, банковские карты, средства связи и видеооборудование.

Суд избрал организаторам группы меру пресечения в виде заключения под стражу.