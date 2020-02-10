Распотрошили кредитку и убили? Генпрокуратура нашла корыстный мотив в деле сестер Хачатурян

Генпрокуратура предписала следствию проверить возможный мотив, из-за которого сестры Хачатурян убили отца. Об этом в интервью «360» рассказали адвокаты потерпевшей стороны — юристы, защищающие интересы погибшего.

Согласно материалам дела, Михаил Хачатурян накануне своей смерти был в больнице. Он проходил комплекс процедур в стационаре. В это время дочери потратили с его кредитной карты внушительную сумму и опасались, что их накажут.

Эти детали стали известны после того, как правоохранители изучили переписку сестер между собой в одной из социальных сетей. Девушки организовали для себя приватный чат. Там они и обсуждали, что же им делать.

Сразу после убийства сестры удалили сообщения. Оперативникам удалось их восстановить. Из переписки понятно, что девушки готовили расправу над отцом, утверждают правозащитники.

Как считают адвокаты потерпевшей стороны, новые подробности ставят под сомнение выводы экспертизы о состоянии аффекта, в котором были сестры в момент убийства. Адвокаты уверены, что девушки задумали и хладнокровно довели до конца запланированное.

«Генпрокуратура в Постановлении о возврате дела указала, что имело место приготовление. Следовательно, о какой неосознанности можно говорить или невменяемости?.. У человека был мотив скрыть определенные обстоятельства, которые сам же породил, в силу чего он готовится совершить там убийство», — рассказал «360» адвокат Георгий Чугуашвили.

Тело Михаила Хачатуряна обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Это произошло 27 июля 2018 года. В убийстве обвиняют дочерей жертвы Крестину, Ангелину и Марию. Девушки заявили, что многие годы подряд отец жестоко с ними обращался.