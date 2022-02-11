Распивавшие спиртное на детской площадке в Москве избили полицейских

Двое мужчин, распивавших ночью алкоголь на детской площадке у дома на Пролетарском проспекте в Москве, напали на прибывших по вызову полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Около двух часов ночи 9 февраля полицейские прибыли к детской площадке возле жилого дома на Пролетарском проспекте, 16, корпус 3. Им поступило сообщение, что двое мужчин распивают алкоголь. Встретив сотрудников, они повели себя агрессивно и оказали сопротивление.

Полицейские с ушибами головы обращались в медучреждения. Им оказали помощь и отпустили. Стражи порядка вернулись к работе.

Одному из нарушителей удалось скрыться. Другого задержали и доставил в отдел. На него составили административный протокол о неповиновении сотруднику полиции. Проходить медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения он отказался. Вскоре разыскали и задержали второго нарушителя, которого тоже доставили в отдел.

Против задержанных завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Теперь им может грозить штраф до 200 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев, либо до пяти лет тюрьмы.

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