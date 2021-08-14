Раскрыты подробности захвата школьницы в Иркутской области

Школьницу доставили в Иркутск из Тайшета, где ранее на нее напал мужчина. Он насильно удерживал девочку в доме, а до этого убил ее родственников.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Мужчину задержали накануне. Вызвала полицию мама подруги потерпевшей. Та смогла написать сообщение, что ее насильно удерживают.

Полиция не смогла проникнуть в дом, так как ей никто не открыл. В результате они отвлекли преступника стуком в окно и взломали дверь.

В подвале нашли трупы дяди и бабушки школьницы. Нападавшего задержали. Он заявил, что ударил дядю девочки молотком «ни с того, ни с сего». Ранее мужчина был судим за особо тяжкие преступления.

«Девочка доставлена санавиацией из Тайшета в Иркутск, в областную больницу. Пока трудно что-то определенное сказать о ее состоянии. Приглашают психологов. Возможно, понадобится консультация психиатра», — рассказала Афанасьева.

По предварительным данным, задержанный является сыном соседки пострадавшей.