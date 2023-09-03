Криминал 03 сентября 2023, 18:46 Раскрыты подробности смерти подростка-боксера в Подмосковье Подмосковные следователи завели дело после смерти юного боксера на тренировке РИА «Новости»

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Скончавшийся во время тренировки по боксу на стадионе города Видное Ленинского городского округа 17-летний подросток умер после удара о металлический забор. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ведомстве сообщили, что завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Криминалисты выяснили, что в минувшую пятницу, 1 сентября, подросток во время спарринга с другим несовершеннолетним спортсменом потерял равновесие и опрокинулся спиной на металлический забор, после чего упал на беговую дорожку, где умер не приходя в сознание.

Следователи провели осмотр места смерти юного боксера, провели допросы и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установление причин и обстоятельств происшествия.

Проверку по факту смерти организовала и прокуратура Московской области. В ведомстве также проследят за ходом и результатами расследования уголовного дела.

По данным Telegram-канала Shot, перед спаррингом погибший подросток надел полный комплект защиты, но в ходе тренировки ему стало плохо. Прибывшие на место врачи спасти подростка не смогли.