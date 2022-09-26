Раскрыты подробности работы силовиков в школе Ижевска во время стрельбы | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 19:39 Поделиться Telegram

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Viber Раскрыты подробности работы силовиков в школе Ижевска во время стрельбы Глава Удмуртии рассказал о приезде силовиков в школу Ижевска через три минуты после вызова РИА «Новости»

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Наряд правоохранителей прибыл в школу Ижевска через три минуты после первого сообщения о стрельбе в учебном заведении. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением перед журналистами выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он подчеркнул, что безопасность в школе № 88 обеспечили по всем правилам и нормам.

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«Все, что по закону, мы сделали. И кнопка, и первый наряд прибыл через три минуты, и охрана была полностью. Если бы не работало, то через три минуты его бы не загоняли на четвертый этаж», — рассказал Бречалов о попытке задержания стрелка, который покончил с собой.

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В своем Telegram-канале глава республики рассказал, что сейчас под наблюдением врачей двух крупнейших больниц Ижевска находятся 23 пострадавших в ходе стрельбы, в их числе двое взрослых.

«В тяжелом состоянии 12 человек, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — написал Бречалов.

Стрельбу в школе Ижевска устроил 34-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным следователей, в учебное заведение стрелок пришел в балаклаве и в одежде с националистической символикой. В ходе стрельбы погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по погибшим.

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