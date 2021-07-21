Раскрыты подробности по делу о преступной группе в ГИБДД Ставрополья

Многие из тех, кто работал с задержанным начальником УГИБДД по Ставрополью Алексеем Сафоновым, сейчас дают показания. Число фигурантов этого дела может увеличиться. Такое заявление в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube сделал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Мне известно — большинство из тех, с кем работали, показания дают, поэтому число фигурантов, наверное, возрастет по делу окончательно. Как ведет себя сам Сафонов, я сказать сейчас не могу, пока у меня нет информации», — рассказал депутат.

Ранее Хинштейн рассказал, что в Москве задержали заместителя Сафонова — Александра Ткаченко. Сейчас его везут к следователям в Ессентуки.

Силовики задержали верхушку ставропольской ГИБДД, включая начальника ведомства Алексея Сафонова. Против него завели уголовное дело о взяточничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, вместе со своими подельниками он несколько лет брал взятки за оформление пропусков для грузовых компаний.