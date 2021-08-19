Раскрыты подробности обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени

Тело девочки, пропавшей в Тюмени 30 июня, нашли примерно в двух километрах от дома. Волонтеры заявили, что неоднократно прочесывали эту местность, и предположили, что труп ребенка могли туда подбросить.

Штаб поискового отряда «Лиза Алерт» был организован на месте пропажи девочки, у дома 71 по улице Судостроителей. Одна из волонтеров, Анастасия Михлева, рассказала, что участники поисков не один раз обследовали близлежащую территорию, ничего подозрительного там не было, сообщило РИА «Новости».

Детский труп, который может принадлежать пропавшей девятилетней девочке, нашли в районе Лесобазы, рядом с АЗС на улице Домостроителей — в двух километрах от места пропажи ребенка. Сейчас это место оцеплено, там работают следователи и криминалисты.

Информацию об обнаружении погибшего ребенка подтвердили в СУ СК РФ по Тюменской области. По данным правоохранителей, предположительно, это может быть девочка, пропавшая еще в конце июня.

Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, 9 августа МВД России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в розыске пропавшей девочки. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Помимо этого, было возбуждено еще одно дело о халатности в отношении органов системы профилактики, сообщал ТАСС.