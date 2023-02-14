Криминал 14 февраля 2023, 16:00 Раскрыты объемы найденных в Херсонской области тайников с оружием МВД России сообщило об уничтожении партии боеприпасов из тайников в Херсонской области

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Российские оперативники в январе этого года обнаружили в Херсонской области несколько тайников с оружием, предназначенных для украинских диверсантов. Видео с найденным арсеналом, а также процессом его уничтожения опубликовала пресс-служба МВД.

На опубликованных кадрах можно увидеть, гранаты, мины и взрыватели. Все боеприпасы сотрудники полиции передали взрывотехникам из отряда специального назначения «Гром».

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Специалисты одним контролируемым взрывом уничтожили более 60 гранат и взрывателей, три гранатомета и более 20 снарядов, четыре мины, более 15 килограммов пороха, самодельные бомбы и другие боеприпасы.

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Правоохранители продолжили работу по предотвращению незаконного оборота оружия в Херсонской области.