14 февраля 2023, 16:00
Раскрыты объемы найденных в Херсонской области тайников с оружием
МВД России сообщило об уничтожении партии боеприпасов из тайников в Херсонской области
Российские оперативники в январе этого года обнаружили в Херсонской области несколько тайников с оружием, предназначенных для украинских диверсантов. Видео с найденным арсеналом, а также процессом его уничтожения опубликовала пресс-служба МВД.
На опубликованных кадрах можно увидеть, гранаты, мины и взрыватели. Все боеприпасы сотрудники полиции передали взрывотехникам из отряда специального назначения «Гром».
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Специалисты одним контролируемым взрывом уничтожили более 60 гранат и взрывателей, три гранатомета и более 20 снарядов, четыре мины, более 15 килограммов пороха, самодельные бомбы и другие боеприпасы.
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Правоохранители продолжили работу по предотвращению незаконного оборота оружия в Херсонской области.
МВД РФ
Оружие
Херсонская область
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