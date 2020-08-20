Раскрыты имена претендентов на место убитого вора в законе Гули

Криминальной войны, как в 1990 годы, не будет, заявил он. Однако изменения все же произойдут.

«После убийства Ровшана Ленкоранского его люди перешли под Гули и стали платить ему дань. Теперь они ждут нового хозяина», — отметил источник.

По его информации, на место Гули претендуют три авторитетных вора в законе. Среди них 47-летний Георгий Акоев по кличке Гия Свердловский — племянник убитого главы преступного мира Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. Также место убитого вора в законе может занять 65-летний Автандил Кобешавидзе по кличке Авто, который сейчас живет на Украине. Третий претендент — 39-летний Ахмед Домбаев по кличке Ахмед Шалинский.

Гули застрелили во время ужина в ресторане в Анталье, Турция. Его убил авторитет по кличке Хан Ахмедлинский, который и пригласил Салифова на совместный ужин.