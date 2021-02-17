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    17 февраля 2021, 18:03

    Раскрыто убийство матери и дочери в Нижнем Тагиле

    Дарья Морозова

    Задержан подозреваемый в убийстве матери и дочери в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Инцидент произошел в 2018 году. По данным следователей, обе погибшие перед смертью были изнасилованы. По словам соседей, мать часто приглашал домой случайных знакомых и выпивала с ними.

    Задержан мужчина, который имел отношения с убитой женщиной. Выяснилось, что он уже был судим за кражи, изнасилование и угон. Подозреваемый признался в совершенном преступлении.