Криминал 09 декабря 2023, 13:37 Раскрыта сумма изъятого имущества российских коррупционеров в этом году Генпрокурор Краснов: имущество на 200 млрд рублей изъяли у коррупционеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские суды удовлетворили требования прокуроров по изъятию незаконно нажитого имущества коррупционерами на сумму, превышающую 200 миллиардов рублей. Об этом в интервью RT заявил Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он подчеркнул, что это данные за первые девять месяцев этого года и некоторые решения в силу еще не вступили.

Реклама

«По вступившим в законную силу решениям судов в доход государства уже поступило 3472 объекта, а в денежном эквиваленте — свыше 120 млрд рублей», — заявил Краснов.

В качестве примера он привел решение по уголовному делу обвиняемого в коррупционных преступлениях руководителя управления Федеральной противопожарной службы.

За время своей работы фигурант стал владельцем сразу 34 объектов недвижимости, включая квартиры, земельные участки, жилые дома и коммерческие помещения. Кроме того, он завел себе автопарк из семи премиальных машин. Объяснить происхождение средств руководитель регионального главка не смог.

Но в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый создал три фирмы, через которые проводил полученные деньги.

«Общая стоимость указанного имущества и дохода, полученного от его использования, превысила 400 миллионов рублей», — заявил Краснов.

Генпрокурор добавил, что месяц назад сотрудники его ведомства подали в суд иск об изъятии всего имущества в доход государства.

В конце ноября прошлого года сотрудники московской прокуратуры через суд добились перевода в доход государства еще 50 миллионов рублей от ставшего фигурантом громкого уголовного дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников.

В ходе рассмотрения иска прокуроров ответчики не смогли доказать легальность происхождения средств. Суд приговорил бывшего полковника МВД к 16 годам заключения.