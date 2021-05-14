Раскрыта серия квартирных краж в Пензе

Задержана подозреваемая в совершении серии квартирных краж в Пензе. Также известно, что у нее был сообщник. Об этом сообщил телеканал «Экспресс».

По данным ИА «Пенза-пресс», женщина ранее уже была судима. В совершенных преступлениях она призналась. «Похищенный телевизор девушка сдала в ломбард на территории Октябрьского района города Пензы, а вырученные средства потратила на личные нужны», — рассказала дознаватель отдела дознания УМВД России по городу Пенза Ирина Бондарева.