Раскрыта новая схема мошенников: они стали звонить дважды

Начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, что мошенники начали звонить по два раза, чтобы обмануть клиента. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным радиостанции Sputnik, во время повторного звонка они сообщают, что звонят из службы безопасности банка и что аккаунт клиента стал доступен мошенникам после предыдущего звонка. Таким образом преступники пытаются получить недостающие данные клиента.

«Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента», — пояснил Сизов.

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рекомендовал в такой ситуации положить трубку и самостоятельно перезвонить на горячую линию банка или написать в поддержку в приложении.

«Второе, я бы рекомендовал ставить приложение, которое отлавливает спамерские звонки», — добавил эксперт.